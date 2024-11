Bundesliga, i risultati della 9ª giornata: il Lipsia si ferma a Dortmund, Bayern Monaco primo

Bundesliga, i risultati della 9ª giornata: il Lipsia perde a Dortmund e il Bayern Monaco supera l’Union Berlino: bavaresi primi in solitaria

In Bundesliga si rompe il duo di testa Bayern Monaco-RB Lipisa: in questa nona giornata i bavaresi provano il primo scatto in solitaria in vetta al campionato. Mentre la squadra di Kompany, trascinata dal solito Kane, supera l’Union Berlin – doppietta dell’inglese e poi l’ex Juve Coman – al Westfalenstadion la squadra della Red Bull perde contro il Borussia Dortmund: passa prima in vantaggio con Sesko, ma poi viene recuperata e superata dai gol di Beier e Guirassy. Alle loro spalle costante l’Eintracht, che ne rifila 7 al Bochum.

Eintracht-Bochum 7-2 (9′, Ekitike, 18′ Marmoush, 20 Knauff, 32′ Brown, 35′ de Wit [B], 51′ Hofmann [B], 61′ Dahoud, 66′ Uzun, 69′ Ekitike)

Holstein Kiel-Heindenheim 1-0 (28′ Erras)

Wolfsburg, Augsburg 1-1 (34′ Tietz [A], 82′ Amoura)

Bayern Monaco-Union Berlino 3-0 (15′ Kane rig., 43′ Coman, 51′ Kane)

Hoffenheim-St. Pauli 0-2 (20′ Afolayan, 90’+3′ Albers)

Borussia Dortmund-RB Lipsia 2-1 (27′ Sesko, 30′ Beier, 64′ Guirassy)