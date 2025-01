Bundesliga, i risultati della 19ª giornata: pareggio tra Leverkusen e Lispia, nuova fuga del Bayern; pari per il Borussia di Tullberg

Bundesliga, i risultati della 19ª giornata: pareggio tra Lispia e Bayer Leverkusen, nuova fuga del Bayern Monaco; pari del Borussia Dortmund al debutto di Tullberg

Il Bayern Monaco si prepara alla fuga in Bundesliga. Grazie al pareggio tra Lipsia e Bayer Leverkusen – 2-2 con l’autorete di Tapsoba decisiva – i bavaresi vanno a +6 grazie al successo per 2-1 sul Friburgo: a segno Kane e Kim per Kompany. Debutta intanto con un pari il Borussia Dortmund di Tullberg, chiamato a sostituire Sahin, esonerato dopo il ko in Champions con il Bologna: contro il Werder Brema in casa però dopo il 2-0 iniziale il Werder Brema nel finale recupera il pari.

Mainz-Stoccarda 2-0 (29′, Weiper, 86′ Caci)

Lipsia-Bayer Leverkusen 2-2 (18′ Schick, 36′ Garcia, 41′ Raum, 84′ Tapsoba aut.)

Augsburg-Heidenheim 2-1 (45′ Matsima, 76′ Mainka [H], 90’+2′ Schlotterbeck)

Friburgo-Bayern Monaco 1-2 (15′ Kane, 54′ Kim, 68′ Ginter [F])

Borussia Dortmund-Werder Brema 2-2 (28′ Guirassy, 51′ Friedl aut., 64′ Bittencourt [WB], 72′ Ducksch [WB])

Borussia M’Gladbach-Bochum 3-0 (34′ Reitz, Hack, 86′ Kleindienst)