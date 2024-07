Buongiorno Inter, come CAMBIA IL MERCATO dopo gli Europei per il difensore del Torino

Buongiorno Inter è un tormentone di calciomercato: zero minuti con Luciano Spalletti e i CAMBIAMENTI in ottica calciomercato

Il futuro di Alessandro Buongiorno è tutto tranne che scontato. Il difensore del Torino è infatti rientrato nella giornata di ieri dall’esperienza in Germania con la Nazionale, dove ha confezionato ben zero minuti in tutto l’Europeo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, proprio la mancata partecipazione del difensore al campionato frantumano le possibilità di un eventuale incremento del valore del cartellino dello stesso Buongiorno.

Un eventuale Campionato Europeo vissuto da protagonista infatti avrebbe potuto far schizzare in alto il suo valore. Un fattore che agevola l’Inter (da mesi sul centrale) e soprattutto il Napoli. Come riporta il quotidiano infatti, attualmente sarebbe proprio il club partenopeo ad aver mosso i passi avanti più concreti per il granata.