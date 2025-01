Butez Como: «Felicissimo di essere qui, ho già parlato con Fabregas, sarà una grande avventura»

Butez Como, le parole di Cesc Fabregas, tecnico dei lariani, sull’arrivo del nuovo portiere francese in riva al Lago

Jean Butez è il nuovo portiere del Como. Di seguito le sue prime parole da calciatore dei lariani ai canali ufficiali del club.

«Sono felicissimo di unirmi al Como. Per me è un sogno poter venire a giocare in Italia. Dopo aver giocato per alcuni anni in Belgio e aver vinto una storica doppietta con il mio precedente club, il Royal Antwerpen, sento che entrare in questo storico club è un grande passo avanti per me. Ho avuto un ottimo scambio di parole con Mark-Jan Fledderus e con l’allenatore Cesc Fàbregas. È un progetto in cui mi vedo crescere nei prossimi anni. Sono anche molto felice di poter scoprire una parte così bella dell’Italia con la mia famiglia, mia moglie e i miei due figli di uno e tre anni. Non vedo l’ora di conoscere la squadra e i tifosi e credo che sarà una grande avventura insieme».