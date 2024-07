Cabal Inter, i nerazzurri pensano alla contropartita: ecco il nome

Cabal Inter, nerazzurri al lavoro per arrivare al terzino del Verona: Marotta pensa ad una contropartita tecnica

Quello di Juan David Cabal è un nome caldissimo per l‘Inter. A fornire ulteriori aggiornamenti ci pensa Fabrizio Romano su X. Di seguito le sue parole.

«L’Inter è pronta per un nuovo ciclo di trattative con il Verona per Juan David Cabal come nuovo centrale mancino. L’affare potrebbe entrare nel vivo la prossima settimana: l’Inter è disposta a inserire come contropartita anche Issiaka Kamate. Cabal è uno dei tre nomi nella lista dell’Inter svelati questa settimana».

