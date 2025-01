Cabral Torino, Vanoli insiste: ecco la mossa di Cairo, ora…  

Cabral Torino, il bomber del Benfica nel mirino del calciomercato granata, ecco la mossa di Urbano Cairo per il giocatore, la situazione e ora…

Il Torino accende il calciomercato e mette nel mirino Arthur Cabral. Il club granata è alla ricerca di un nuovo attaccante, capace di prendere il posto dell’infortunato Duvan Zapata. Secondo quanto riportato nella tarda serata di ieri dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il tandem Urbano Cairo e Paolo Vanoli avrebbero messo nel mirino il bomber del Benfica. A prescindere da come la trattativa potrebbe evolversi, la speranza è che la punta tanto desiderata dall’ambiente Toro (i piemontesi sono anche in trattativa per Beto) possa approdare all’ombra della Mole entro l’imminente derby contro la Juventus (in arrivo sabato). Così spiega l’esperto. Le ultime su Cabral ed il Torino.

CABRAL TORINO – «Novità in casa Torino. Per il reparto offensivo, spunta un nuovo nome. Si tratta di Arthur Cabral del Benfica. Prima offerta del club granata per cercare di riportare l’attaccante in Italia. Cabral, infatti, ha un passato a Firenze con la maglia dei viola».