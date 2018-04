Cagliari, Caligara è il 7^ giocatore del 2000 a debuttare in A

Il Cagliari lancia Fabrizio Caligara contro l’Inter, il settimo calciatore nato negli anni 2000 a debuttare in Serie A

Durante Inter-Cagliari, match terminato 4-0 in favore della squadra di Luciano Spalletti, Diego Lopez ha fatto esordire in Serie A il giovane Fabrizio Caligara. Il centrocampista è il settimo giocatore nato nel 2000 (o dopo) a debuttare nel massimo campionato italiano. Questi gli altri sei calciatori: Eddy Salcedo (Genoa) Roberto Biancu (Cagliari) Emanuel Vignato (Chievo) Pietro Pellegri (Genoa) Gennaro Ruggiero (Palermo) Moise Kean (Juve).

Caligara, arrivato dalla Juventus la scorsa estate per 2 milioni di euro, in maglia bianconera ha esordito anche in Champions League, disputando qualche minuto nel match contro il Barcellona, vinto 3-0 dalla Vecchia Signora all’Allianz Stadium.