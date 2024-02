Cagliari, Deiola: «Sulle dimissioni di Ranieri dico questo»

Alessandro Deiola, centrocampista del Cagliari, ha parlato a Radio Serie A di vari argomenti a tema rossoblù. Ecco le sue dichiarazioni

DIMISSIONI RANIERI – «Non mi va di parlarne, perché son cose che dovrebbero rimanere all’interno dello spogliatoio. Posso dirvi che non sarebbe stato il momento giusto per disunirci, ma anzi dovevamo compattarci ancora di più. Il Cagliari è come una famiglia, dove ognuno deve dare il 100% per l’altro. Ci siamo fatti la promessa che saremmo ripartiti da Udinese, cosi è stato. Contro il Napoli siamo entrati bene in partita. Ora ci aspetta un mese difficile e dovremo essere bravi».

