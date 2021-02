Cagliari, flop Di Francesco: c’è Semplici per la salvezza

Domani il Cagliari porrà ufficialmente fine all’era Di Francesco e inizierà la sua lotta per la salvezza con Semplici

Il Cagliari, in questi ultimi due giorni, ha dovuto rimboccarsi le maniche. Dopo la pesantissima sconfitta contro il Torino e un futuro che non si delinea roseo, è apparsa abbastanza chiara l’intenzione di dare una svolta radicale al percorso della squadra. Il progetto di un Cagliari targato Eusebio Di Francesco può dirsi più che fallito e, per il club sardo, è arrivato il momento di guardarsi intorno e fare i conti con una dura realtà.

Urge un cambiamento e, per attuarlo, la società capeggiata da Tommaso Giulini, dopo una serie di indiscrezioni, è andata nella direzione di Leonardo Semplici. L’ex allenatore della Spal, come annuncia anche Gianluca Di Marzio sul suo sito, è pronto a tornare in Serie A e prendersi un grosso fardello sulle spalle: la lotta per la salvezza. Nelle prossime ore Semplici arriverà nel capoluogo sardo per firmare il contratto e dare inizio alla sua nuova avventura.

