Il post social di Nahitan Nandez ha confermato che tra lui e il Cagliari ormai è guerra: intanto sul fronte Nainggolan…

Nahitan Nandez si è scusato con i tifosi rossoblù (ma non con la società) tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Il giocatore ha ribadito più volte la sua intenzione di trasferirsi all’Inter e, dopo l’episodio di Maiorca, ormai è guerra aperta con i vertici del Cagliari.

Intanto, nella giornata di ieri, era in programma un incontro tra i due club per discutere in merito al futuro dell’uruguaiano e di Radja Nainggolan. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Nuova Sardegna, Nandez è sempre più vicino ai nerazzurri anche se non si è ancora trovata la formula giusta e gli isolani non vogliono svenderlo, mentre il belga è pronto a rifiutare altre proposte per rimanere in Sardegna.

