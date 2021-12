Cagliari, il club di nuovo in ritiro in vista dell’Udinese

Il Cagliari sceglie ancora una volta la via del ritiro pre gara. Rossoblù ad Asseminello per preparare il match con l’Udinese

A meno due giorni dal match con l’Udinese, il Cagliari sceglie ancora una volta la via del ritiro pre gara al fine di mantenere la massima concentrazione e compattezza in vista di una sfida che si preannuncia di fondamentale importanza per la squadra di Walter Mazzarri.

Rossoblù che ri riuniranno ad Asseminello già questa sera.