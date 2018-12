Joao Pedro: «Contro la Sampdoria sfida importante»

Joao Pedro fa il punto della situazione in casa Cagliari: nel mirino la sfida di lunedì contro la Sampdoria di Giampaolo

Posticipo della 6^ giornata di Serie A per il Cagliari di Rastelli, atteso dalla gara casalinga contro la Sampdoria. Presente ad un evento, Joao Pedro ha parlato del ko contro la Juventus di mercoledì e della gara contro la Doria: «Quella di Torino – afferma il numero 10 – è stata una gara particolare contro una squadra fortissima, abbiamo capito subito che sarebbe stata molto difficile. È andata male, ma come da ogni partita cerchiamo di estrapolare le cose positive e lavorare sui limiti che si sono evidenziati. La fatica per il match di domenica non mi ha pesato, sto bene anche se naturalmente sto recuperando la condizione».

CONTINUA JOAO PEDRO – Prosegue il brasiliano, come riportano i nostri colleghi di Cagliarinews24.com: «Stare fuori in questo inizio di campionato mi è dispiaciuto perché non potevo aiutare i miei compagni. Ora ci aspetta la sfida contro la Sampdoria, sbaglieremmo se li pensassimo già sconfitti. Il campionato è iniziato da poco, ogni partita fa storia a sé ma è importante. Sarà fondamentale il Sant’Elia pieno, il nostro pubblico è stato un fattore decisivo sia lo scorso anno che nelle gare contro Roma e Atalanta. Borriello? È facile giocare con lui, sa come muoversi e lo fa benissimo; sta facendo un bell’inizio di stagione, speriamo che continui a segnare tanto».