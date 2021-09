Cagliari, la critica di Criscitiello: «Follia pura, gli allenatori non sono capri espiatori»

Nel suo editoriale per TMW, Criscitiello critica fortemente la scelta del Cagliari di esonerare mister Semplici

L’esonero di Leonardo Semplici a tre giornate dall’inizio del campionato ha scosso non solo il popolo del Cagliari ma anche i vari salotti sportivi. Michele Criscitiello, nel suo editoriale per TMW, è tornato sulla questione, criticando duramente la scelta della club guidato da Tommaso Giulini.

«Cosa parti a fare con Semplici se già non lo stimavi dalla fine dello scorso campionato? Cambia subito, no? Invece parti con Semplici, pretendi grandi cose nonostante un mercato fatto di mezzi calciatori e grande confusione, prendi Keita al fotofinish e pretendi che la squadra a settembre viaggi come un treno. Rispolveri Mazzarri e lo strapaghi con tre anni di contratto. A Cagliari è follia pura: bruciano allenatori come si brucia la legna a novembre. Le società dovrebbero vedere gli allenatori più come manager e meno come capri espiatori da dare in pasto a stampa e tifosi».