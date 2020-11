Cagliari, Marin con la Romania per prendersi i rossoblù

Razvan Marin non ha ancora convinto al Cagliari, ma con la Romania è spesso tra i migliori

Il ritorno in patria dovuta agli impegni con la nazionale sembrano aver donato nuova linfa a Razvan Marin. Il centrocampista rumeno classe 1996 al momento non è ancora riuscito a imporsi nel centrocampo del Cagliari, tutt’altra cosa è accaduta con la nazionale dove il centrocampista ha brillato andando anche in goal, come riportato sulle pagine dell’Unione Sarda.

LA NAZIONALE RUMENA – L’esordio con la nazionale maggiore avvenne quattro anni fa, l’8 ottobre 2016 contro l’Armenia: pronti via e il centrocampista mise a referto il primo goal alla prima apparizione con la selezione rumena. Per riprovare l’ebrezza e la gioia del goal, Marin, ha dovuto aspettare a mercoledì scorso nel match vinto contro la Bielorussia per 5-3, dove il ragazzo è andato in goal su calcio di rigore e confezionato l’assist per il vantaggio rumeno.