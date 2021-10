Cagliari, Mazzarri: «Siamo fragili. Persa sicurezza dopo il primo gol»

Le dichiarazioni di Walter Mazzarri in seguito della sconfitta del suo Cagliari contro la Fiorentina ai microfoni di DAZN

Ai microfoni di DAZN, Walter Mazzarri ha analizzato il ko del Cagliari con la Fiorentina.

SCONFITTA – «È inutile nascondere che oltre i nostri errori abbiamo avuto davvero tante assenze anche a gara in corso. Siamo un po’ fragili, credo che fino al rigore siamo riusciti a mettere in difficoltà la Fiorentina. Abbiamo perso le sicurezze e poi con il due al zero non vedevo l’ora di parlare con i ragazzi per cercare di farli resettare. Purtroppo piove sempre sul bagnato: quel tre a zero avrebbe ammazzato qualsiasi squadra. Ora pensiamo alla Roma».

ATTACCO – «Io sono entrato in corsa, ho tre attaccanti con determinate caratteristiche. Ho pensato che sono congeniali per farli giocare insieme. Sono entrato in corsa e cerco di far giocare i giocatori qualitativamente migliori».