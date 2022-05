Cagliari, Mazzarri in bilico: tre nomi tra i sostituti

Il Cagliari perde ancora e Mazzarri rischia grosso: la società valuta tre nomi per sostituirlo. Le ultime

La sconfitta interna del Cagliari contro il Verona ha lasciato tanti dubbi in società. La posizione di Mazzarri è in bilico, di più rispetto ad altre volte, e Giulini sta valutando tre nomi per sostituirlo.

Il ritorno di Semplici o Diego Lopez, oppure la scelta interna Agostini. Strada che potrebbe ripercorrere come quanto fatto dal Venezia con Soncin. Lo scrive L’Unione Sarda.