Mazzarri: «Farò di tutto per salvarci, il Verona sembrava in finale di Champions». Le parole del tecnico del Cagliari

Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di Dazn, al termine della sconfitta del Cagliari contro l’Hellas Verona. Le sue parole.

IL CONFRONTO – «Io dovevo parlare con la squadra e con nessun altro. In questo periodo non ci va bene nulla, nei duelli in fase difensiva siamo stati debolissimi, questa è la verità. Qualche sconfitta brutta l’abbiamo fatta, ma questa brucia perché una prestazione difensiva era da tanto che non la facevamo così. L’Hellas sembrava giocasse una finale di Champions, merito loro. Questo l’ho detto ai ragazzi, ora ci ricompattiamo e proveremo subito a cambiare rotta perché oggi ci siamo rimasti male.

I TIFOSI – «I tifosi sono stati eccezionali, meritavano quello che hanno visto contro il Sassuolo. Ci hanno incitati fino all’ultimo, non posso dire che non abbiamo fatto il massimo ma ora dobbiamo guardarci in faccia. Tutti chiedevano a gran voce Nandez e Rog ma si è visto che sono stati fuori un anno».

NON MOLLARE – «Non abbiamo avuto la forza con questi giocatori, ma oggi se non corri a 1000 si patisce e si soffre. E si perde, come oggi. Ma non ci voleva. Io ci proverò fino all’ultimo per salvare questa squadra. La classifica si complica, ma siamo coscienti di tutto. Ho parlato con i ragazzi, oggi non meritavamo di vincere. Io metto l’elmetto e scalo l’Everest e spero che loro facciano altrettanto. Avrei fatto a meno di parlare, ma lo faccio per rispetto della mia professione e per la vostra. C’è tempo, ma queste sono cose che rimangono tra di noi. Vi ho pure detto troppo. La verità è una, oggi se ci hai seguito hai visto che abbiamo dei riferimenti precisi. Il calcio ora va così, con il Sassuolo pressavamo come oggi, ma li abbiamo vinto i duelli e oggi no. Sono duelli alla fine, quando ci abbassiamo dobbiamo saper fare anche un po’ di zona».