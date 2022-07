Cagliari, Muzzi: «Joao Pedro? L’ho visto motivato, troveremo una soluzione»

Il neo Club Manager del Cagliari Roberto Muzzi si è presentato in conferenza stampa

Roberto Muzzi, neo Club Manager del Cagliari, si è presentato in conferenza stampa toccando vari argomenti riguardanti il mondo rossoblù.

SENSAZIONI E RUOLO – «Sensazione molto forte, emozioni forti, ho fatto questa scelta per l’amore verso il Cagliari e il Presidente Giulini che mi ha voluto fortemente. Il mio ruolo è stare vicino a Capozucca, che è un punto importante per la sua esperienza, per la voglia che ha di riscatto ed è stato importante per la scelta mia. Il tifoso del Cagliari è stato sempre attaccato alla squadra, quello che ricordo è che hanno fatto sempre tanto abbonamenti perchè attaccati ai colori».

JOAO PEDRO – «Non voglio parlare di mercato, di questo si occupa Capozucca. Joao Pedro è un giocatore importante per noi, vediamo come andrà il mercato, l’ho visto motivato e con voglia, si sta allenando bene, troveremo una soluzione che vada bene a entrambi».

CARRIERA E LIVERANI – «Ho fatto questa scelta per amore del Cagliari e per Giulini che mi ha proposto questo nuovo ruolo, devo crescere e voglio continuare a fare questo ruolo in futuro e spero con il Cagliari. Con Liverani siamo stati compagni, abbiamo un grande rapporto, ci stimiamo e rispettiamo».

