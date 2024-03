Cagliari. agente Gaetano: «Un fuoriclasse, non escludo l’Europeo»

Mario Giuffredi, agente del giocatore in forza al Cagliari ma di proprietà del Napoli, ha parlato del suo assistito

Gianluca Gaetano, giocatore del Napoli in prestito al Cagliari, sta dimostrando tutto il suo potenziale in Sardegna con due reti da quando è arrivato. Mario Giuffredi, il suo procuratore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del suo assistito.

FUORICLASSE – «Ho sempre detto che lui è un fuoriclasse, perché illumina ma aveva bisogno di farlo con continuità. Abbiamo sempre detto che avremmo valutato i primi sei mesi e poi abbiamo preso questa decisione»

NAZIONALE – «Sono contento di ciò che Gianluca sta facendo a Cagliari, ma sapevo che si sarebbe fatto valere e mostrato il suo valore. Non escludo che sia Gaetano che Folorunsho possano essere presi in considerazione da Spalletti per l’Europeo di quest’anno»