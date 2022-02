Conferenza stampa Mazzarri: «Sappiamo il valore del Napoli, ma vogliamo batterli»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri presenta ai media in conferenza stampa la gara di domani contro il Napoli

Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli. Le parole dell’allenatore del Cagliari:

INFERMERIA – Ceter e Nandez continuano con il personalizzato. Lavori individuali al centro Sportivo di Assemini per Rog, Walukiewicz e Strootman. Lavorano a parte Carboni, Lykogiannis, Marin e Pavoletti.

LA PARTITA – «Sappiamo il valore del Napoli. Abbiamo visto quello che sono stati capaci anche con il Barcellona. Noi dobbiamo pensare a noi stessi. Possiamo mettere in difficoltà anche le grandi squadre, l’abbiamo dimostrato a Bergamo. Sono ancora un po’ arrabbiato per come, nella partita contro l’Empoli, siamo partiti bene, poi ci siamo spenti e nonostante il buon secondo tempo non siamo riusciti a vincere. Dobbiamo essere presenti per tutti i 90 minuti. Non possiamo gettare via punti per cali di tensione che poi costano. Abbiamo fatto grandi passi avanti però dobbiamo migliorare su questo aspetto. Contro il Napoli mi aspetto di vedere almeno una concentrazione, un’attenzione, un’aggressività per tutti i 90 minuti, quello che richiede il calcio moderno».

CONTINUA SU CAGLIARI NEWS 24