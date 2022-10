Cagliari, niente Mondiali per Nandez: la decisione dell’Uruguay solleva le polemiche

L’esterno del Cagliari salterà i Mondiali in Qatar: l’esclusione di Nandez dai pre convocati dell’Uruguay solleva le polemiche in patria

Nahitan Nandez non giocherà il Mondiale in Qatar. Questa è una delle certezze in vista dell’inizio della competizione più importante fra le rappresentative nazionali. Il giocatore di proprietà del Cagliari è stato tagliato fuori Diego Alonso.

Come scrive El Pais, tuttavia, la non convocazione dell’uruguagio solleva dei dubbi: Nandez è stato uno dei giocatori più schierati nelle gare di qualificazioni al Mondiale per la formazione dell’Uruguay. Il centrocampista ha collezionato ben 915 minuti in 13 gare, dietro solo a big come Valverde, Suarez, Bentancur e Godin.