La fascia sinistra del Cagliari ha già un nome: quello di Calafiori, manca poco per il suo arrivo

Il Cagliari sta puntando forte in questo mercato invernale per inserire elementi in grado di portare valore aggiunto e raggiungere la salvezza.

Il nome di Calafiori è quello per la fascia sinistra. Affare che sta ormai arrivando alla conclusione, dopo un blocco. Manca poco e a riferirlo è la Gazzetta dello Sport.

