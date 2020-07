Alla Sardegna Arena, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Alla “Sardegna Arena”, Cagliari e Sassuolo si sono affrontate nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2019/20. E’ terminata 1-1 la sfida in terra sarda, grande occasione sprecata per i neroverdi che, con ogni probabilità, dicono addio ai sogni europei. Caputo ha portato in vantaggio il Sassuolo nel primo tempo. La squadra di De Zerbi non ha chiuso la sfida e il Cagliari, in 10 per tutto il secondo tempo dopo l’espulsione di Carboni, ha trovato il pari nell’unica occasione da gol avuta, con Joao Pedro. Rossoblù meglio in 10 che in 11. Recrimina il Sassuolo per la grande occasione sprecata.

Sintesi Cagliari Sassuolo 1-1 MOVIOLA

79′ Occasione Ferrari – Rogerio da sinistra trova lo spazio per il cross, Ferrari impatta di testa ma non trova la porta.

69′ Tiro di Rog – Ci prova il croato da fuori: prima vince il duello con Locatelli, poi calcia da fuori. Palla a lato.

63′ Gol di Joao Pedro – Ripartenza letale dei neroverdi. Rogerio serve Joao Pedro che in area con il destro, fredda Pegolo.

55′ Tiro di Djuricic – Il numero 10 calcia da posizione defilata, palla a lato.

48′ Cagliari in 10 – Espulso il difensore Carboni del Cagliari per doppia ammonizione. Decisione corretta di Ayroldi, giusti entrambi i cartellini (uno nel primo tempo).

40′ Ritmi bassi – Gara noiosa con il Sassuolo che gira il pallone ma nella sua metà campo e sbaglia spesso l’ultimo passaggio. Sardi troppo bassi e mai pericolosi sin qui.

15′ Tiro di Haraslin – Secondo tiro in porta dello slovacco, schierato titolare quest’oggi, buona la parata di Cragno.

12′ Gol di Caputo – Colpo di testa su azione d’angolo dopo una deviazione di un difensore del Cagliari e neroverdi avanti.

Migliore in campo: Caputo PAGELLE

Cagliari Sassuolo 1-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 12′ Caputo (S); 63′ Joao Pedro (C)

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Carboni; Faragò, Nandez, Birsa (46′ Ladinetti), Rog (90′ Klavan), Mattiello; Pereiro (46′ Simeone), Joao Pedro. A disp: Rafael, Ciocci, Klavan, Lykogiannis, Porru, Walukiewicz, Delpupo, Lombardi, Paloschi, Ragatzu. All. Walter Zenga

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Muldur (71′ Magnani), Marlon, Ferrari, Rogerio (90′ Kyriakopoulos); Djuricic (’90 Manzari), Locatelli, Traore (71′ Raspadori); Haraslin (71′ Ghion), Caputo, Boga. A disp: Consigli, Russo, Peluso, Piccinini, Chiriches, Mercati. All. Roberto De Zerbi

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta

AMMONITI: Carboni, Faragò, Rogerio (C); Marlon, Ferrari (S). ESPULSI: Carboni (C) al 48′ per doppio giallo.