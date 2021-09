Cagliari, Semplici verso l’esonero? Spuntano già i possibili sostituti

Dopo la pesante sconfitta rimediata dal Cagliari nel match di ieri contro il Genoa, il nome di Semplici è in discussione. Ma Giulini…

Il Cagliari esce con la coda tra le gambe dalla Unipol Domus dopo la pesante sconfitta per 2-3 in rimonta rimediata nella gara di ieri contro il Genoa. Il lavoro del tecnico Leonardo Semplici è, dunque, in discussione e, dopo il risultato di ieri, sarebbero già spuntate voci su un possibile cambio di panchina.

Secondo l’edizione odierna de L’Unione Sarda, infatti, si sarebbero già ipotizzati alcuni nomi – tra i quali quello di Diego Lopez e Claudio Ranieri – come possibili sostituti del mister toscano. Il patron Tommaso Giulini, però, frena gli animi affermando che «la squadra è forte e che deve continuare su questa strada».

