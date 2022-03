Cagliari, si pensa a rinforzare il centrocampo: obiettivo Ferguson

Calciomercato Cagliari: i rossoblù pensano ai rinforzi per la prossima stagione. Per il centrocampo piace Ferguson

Nonostante la salvezza non sia stata ancora messa in cassaforte, il Cagliari, come riferisce Il Corriere dello Sport, pensa già al futuro e alla prossima sessione di calciomercato.

Fondamentale, per Giulini e soci, trattenere quelli che sono diventati i capisaldi, le colonne della squadra di Walter Mazzarri per poi passare alla scelta dei rinforzi. Il primo nome è quello del centrocampista dell’Aberdeen Lewis Ferguson, profilo già ampiamente studiato la scorsa estate per sostituire Nahitan Nandez.

LEGGI TUTTE LE ULTIME SULLA TRATTATIVA SU CAGLIARI NEWS 24