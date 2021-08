Cagliari, la terza divisa in omaggio all’Uruguay – FOTO

Il Cagliari ha ufficialmente presentato la terza maglia per la prossima stagione: sarà un omaggio all’Uruguay – FOTO

Un omaggio all’Uruguay, terra storicamente vicina al Cagliari, per la terza maglia ufficiale dei sardi nella stagione 2021/2022, presentata quest’oggi. Divisa completamente celeste con strisce adidas sulle spalle di color blu, così come lo sponsor Adidas come si può vedere dalle foto condivise sui canali ufficiali rossoblu:

