Cagliari, ultime speranze salvezza: nessun ritiro prima dell’Inter

Il Cagliari si gioca le ultime carte per la salvezza. Prima della partita contro l’Inter, però, la squadra non andrà in ritiro

C’è grande attesa per il prossimo match del Cagliari. L’ultima partita casalinga si giocherà contro l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra milanese è ancora in corsa per lo Scudetto. Gli isolani devono vincere dopo il pari contro la Salernitana di Davide Nicola.

Come riportato dal La Gazzetta dello Sport, la squadra isolana non opterà per l’opzione del ritiro anticipato. La partita si giocherà alle ore 20:45, domenica 15 maggio.

