Cagliari, Viola: «Io e il club abbiamo voglia di rivalsa»

Nicolas Viola, neo centrocampista del Cagliari, si è presentato al mondo rossoblù in conferenza stampa.

CAGLIARI – «Ci accomuna la voglia di rivalsa, a Bologna ho giocato poco ma imparato tanto. Vengo qui sicuro di dare il meglio per la squadra».

INSIDIE – «Sono parecchie, la B è difficile ma se si prende con attenzione diventa tutto piu facile ma è un campionato in cui serve la testa giusta»

AMBIENTE – «L’inserimento è stato importante, tanti già li conoscevo, avremo modo di conoscerci meglio. Quello che mi aspetto, non so cosa sia successo l’anno scorso, è un campionato diverso con entusiasmo e voglia di ripartire».

CAMPIONATO – «Per vincere la B serve attenzione ai particolari e Liverani lo fa in modo preciso, sono fiducioso. Per l’episodio di Benevento Cagliari non ho parlato con nessuno, facevo parte di quella squadra a cui sono legato ma ora sono qui per mettermi in gioco».

