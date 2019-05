Il Cagliari vuole tenere Barella un altro anno: ecco come

Il Cagliari non ha intenzione di cedere Nicolò Barella, centrocampista rossoblù: ecco il piano del patron Giulini

Nonostante le tante offerte, il Cagliari non ha intenzione di far partire Nicolò Barella, almeno non quest’anno. Come scrive il Corriere dello Sport, il club sardo proverà a tenere il centrocampista almeno un altro anno per poi cederlo eventualmente nella stagione 2020/2021.

Il patron Tommaso Giulini ha deciso di alzare il prezzo del giovane classe ’97 fino a 60 milioni di euro, in modo da scoraggiare le pretendenti a tentare il colpo. Il centrocampista piace molto sia in Italia che all’estero: in Serie A c’è in particolare l’interesse dell’Inter.