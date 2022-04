Calcio femminile: contratti, stipendi, costi. Cosa succede col professionismo dal 1 luglio

Il calcio femminile dal 1 luglio sarà uno sport professionistico, l’agognata ufficialità è finalmente arrivata. Si trattava di un passaggio quasi scontato visto che l’emendamento definitivo era già stato ratificato nel novembre 2020: anche se nella votazione del Consiglio Federale la Lega Serie A è riuscita comunque ad esitare. Non una bella scena. Comunque, scivoloni a parte, siamo di fronte un passo storico per le calciatrici, per il movimento, e per tutto lo sport italiano che abbraccia la sua prima disciplina femminile professionistica.

