Calcio Femminile, Juventus Women regina incontrastata della Serie A

Calcio Femminile: ancora una volta la Juventus Women è la regina della Serie A. Dominio assoluto delle bianconere

Dieci partite, nove vittorie e un pareggio. Sei lunghezze dal secondo posto. Titolo di Campionesse d’Inverno e, ben più importante, Supercoppa Italiana in tasca. Sono i numeri dell’incredibile prima parte di stagione della Juventus Women di Rita Guarino. Le bianconere sono le dominatrici assolute del girone e nessuna delle pretendenti riescono a tenere il passo delle campionesse in carica.

Ci ha provato il Milan di Ganz (l’unico a riuscire a fermare le bianconere strappando un punto), scivolato poi al quarto posto a -8. La Roma di Betty Bavagnoli sembrava, sulla carta, potesse essere l’avversaria più fastidiosa ma nello scontro diretto si è vista la differenza tra le due formazioni (0-4 in casa delle giallorosse). Come da due anni a questa parte sarà quindi la Fiorentina Women a insidiare il terzo titolo consecutivo a Rita Guarino. Che sia l’anno buono per Guagni e compagne?

Nota a margine per l’Inter Women di Attilio Sorbi, matricola del torneo. Di certo non si chiedeva alle nerazzurre di concorrere per lo scudetto ma le batoste subite negli scontri diretti con le big (sempre con almeno 3 gol di scarto) fanno pensare che ci sarà tanto da lavorare per ridurre il gap che separa le meneghine dalle primissime della classe.