ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calcio femminile, UFFICIALE: il Verona compra… Haaland. Nuovo portiere per la squadra gialloblu

L’Hellas Verona Women acquista… Haaland! Non stiamo ovviamente parlando di Erling, stella del Borussia Dortmund, ma del portiere Benedicte (anche lei norvegese). Le scaligere si trovano attualmente all’ultimo posto della Serie A femminile con un solo punto guadagnato sin qui.

IL COMUNICATO – «Verona – Hellas Verona Women comunica di aver sottoscritto un contratto di prestazione sportiva sino al termine della stagione corrente, 2021/2022, con la calciatrice norvegese Benedicte Haaland.

Portiere, nata a Austrheim (Norvegia) il 10 febbraio 1998, Haaland ha militato nella massima Lega norvegese per cinque stagioni: dal campionato 2014/2015 a quello 2016/2017 con la maglia dell’Arna-Bjørnar, mentre dalla stagione 2017/2018 alla 2018/2019 con quella del Sandviken.

Negli ultimi tre campionati, il portiere scandinavo ha dapprima disputato una stagione in Svizzera, tra le fila del Lugano (2019/20), poi una in Inghilterra con la maglia del Bristol City Women (2020/2021), mentre nella prima parte della corrente stagione ha giocato in Islanda con l’UMF Selfoss.

Il nuovo portiere gialloblù indosserà la maglia numero 98.

Hellas Verona Women rivolge a Benedicte Haaland un caloroso benvenuto, augurandole una seconda parte di stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra in maglia gialloblù».