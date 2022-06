Calciomercato Napoli: c’è ancora distanza per Ostigard. Gli azzurri a caccia dell’ex Genoa

Come riferito da Alfredo Pedullà la trattativa tra il Napoli e il Brighton per il centrale Leo Skiri Ostigard non è ancora sulla via della conclusione. Il

Il Napoli ha offerto 3 milioni, mentre la richiesta è di 6 milioni più bonus. Il Napoli continuerà a seguire Ostigard con il desiderio di avvicinarsi al difensore che ha disputato gli ultimi mesi in prestito al Genoa.