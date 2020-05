Il comunicato ufficiale della Federazione sul tesseramento in ambito professionistico per la stagione 2020/2021

Dal Consiglio Federale di oggi arrivano novità anche per quanto riguarda il prossimo calciomercato. I termini saranno stabili prossimamente ma dal 1° giugno al 31 agosto potranno essere depositato i contratti preliminari.

«Termini tesseramento in ambito professionistico per la stagione 2020/2021. Nelle more della definizione dei nuovi termini di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, che saranno stabiliti prossimamente, ha deliberato i termini di deposito dei contratti preliminari: dal 1 giugno al 31 agosto».