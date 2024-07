Calciomercato Arsenal, accordo TOTALE con Calafiori: tutte le CIFRE

Le ultime sul futuro di Riccardo Calafiori, difensore centrale del Bologna, nel mirino dell’Arsenal. I dettagli

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è sempre più vicino il trasferimento di Riccardo Calafiori all’Arsenal. Il difensore avrebbe trovato infatti un accordo totale con i Gunners sulla base di 4-4,5 milioni di euro a stagione fino al 2029.

Per chiudere definitivamente l’operazione manca solo il via libera del Bologna, che dovrebbe arrivare per una proposta intorno ai 45-50 milioni di euro. La Juve è ormai fuori dai giochi.