Calciomercato Ascoli, il club marchigiano ha puntato il classe 1995 Fran Brodic del Catania per rinforzare l’attacco

Come riportato da Gianluca Di Marzio, nonostante l’ottima vittoria per 2-o sul Trapani in Coppa Italia, l’Ascoli vuole rinforzare ancora il reparto avanzato.

Il nuovo nome per l’attacco è Fran Brodic, attaccante croato classe 1995. Si sta lavorando per un trasferimento a titolo definitivo con i siciliani che manderebbero una percentuale sulla sua futura rivendita