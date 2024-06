Calciomercato Atalanta, OSSERAVATO Erlic per la DIFESA (aspettando Balerdi). La situazione

Calciomercato Atalanta, osservato per la difesa (oltre a Balerdi) anche il croato del Sassuolo Erlic. La situazione attuale dei nerazzurri

L’Atalanta per la difesa si sta muovendo molto bene, e se da una parte a breve ci sarà una trattativa di calciomercato nei confronti di Balerdi, dall’altra spunta un nuovo nome che i nerazzurri stanno osservando negli ultimi giorni.

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, alla Dea piace molto Erlic del Sassuolo: croato classe 1998 e convocato agli Europei in Germania. Ad oggi nessuna offerta da parte dei nerazzurri, ma non è da escludere una bozza di trattativa in caso di approvazione da parte del tecnico.