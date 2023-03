Calciomercato Atalanta: primi contatti dello United per Hojlund

Calciomercato Atalanta, anche il Manchester United sul baby talento Hojlund: i Red Devils hanno avviato i primi contatti

Su Rasmus Hojlund ci sono gli occhi di molte big, sia italiane che straniere. L’attaccante dell’Atalanta potrebbe infatti diventare l’ennessimo articolo di lusso della squadra di Gasperini.

Come fa sapere Tipsbladet dalla Danimarca, tra queste c’è il Manchester United. La squadra di Ten Hag è in pole e ha già allacciato contatti con la Dea per battere la concorrenza e portare Hojlund in Premier a giugno.