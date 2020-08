Calciomercato Barça, Arthur ed il club insieme per risolvere il contratto, questa mattina il giocatore era al centro sportivo per discuterne

Calciomercato Barça, Arthur ed il club insieme per risolvere il contratto, questa mattina il giocatore era al centro sportivo per discuterne.

AL CENTRO SPORTIVO- Arthur Melo è arrivato al centro sportivo del Barcellona in mattinata per discutere con Eric Abidal della risoluzione del suo contratto. Il giocatore ha ancora un accordo con i catalani, che terminerà alla fine del percorso in Champions della squadra. Poi, da libero, andrà alla Juventus.