Calciomercato Bari, UFFICIALE la risoluzione con Menez

Il Bari, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato di aver trovato l’accordo con Jeremy Menez per la risoluzione consensuale del contratto.

COMUNICATO – «SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il fantasista francese Jeremy Menez al Club biancorosso. A Jeremy i migliori auguri possibili per un pieno recupero fisico e per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non».