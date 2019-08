Calciomercato Bayern Monaco, Lewandoski annuncia il rinnovo

Lewandowski ha parlato del suo rinnovo con il Bayern Monaco fino al 2023 dopo la tripletta allo Schalke 04: «Non è tutto chiaro, ma al 95%»

La stagione di Robert Lewandoski non poteva iniziare in una maniera migliore. Cinque reti in due partite in Bundesliga e ricco rinnovo pronto sul tavolo. Ieri, dopo aver steso lo Schalke 04 con una tripletta ed essersi portato a casa il pallone, il polacco ha risposto con chiarezza alla domanda circa il suo rinnovo di contratto con il Bayern Monaco.

«Non è tutto chiaro, ma al 95 per cento» ha detto in zona mista Lewandoski. Tutto fatto dunque. Attualmente l’attaccante è legato ai bavaresi fino al 2021 ma estenderà il proprio accordo con il club tedesco fino al 2023.