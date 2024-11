Calciomercato Bologna, Casale nel mirino della Juve. Possibile trattativa con i biancocelesti?

Calciomercato Bologna, la Juve monitora attentamente la situazione legata al futuro del difensore del Bologna in prestito dalla Lazio. Le ultime

Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, la Juve monitora attentamente la situazione legata al futuro di Nicolò Casale.

Il difensore azzurro non sta trovando spazio con la maglia del Bologna, che in caso di qualificazione alle coppe dovrebbe riscattarlo obbligatoriamente dalla Lazio, e durante la sessione di mercato di gennaio potrebbe muoversi. Giuntoli valuta attentamente questa opzione per rinforzare la propria retroguardia.