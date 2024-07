Calciomercato Bologna, TABULARASA su alcuni giocatori rossoblu. Ecco chi VERRA' VENDUTO - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, TABULARASA da parte di Italiano nei confronti di alcuni giocatori della rosa rossoblu. Ecco i nomi

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna non sta pensando solo al mercato in entrata, ma anche a quello in uscita: dove Vincenzo Italiano sta pensando fortemente di vendere i suoi esuberi.

Ad oggi i giocatori rossoblu “accompagnati alla porta” sono esattamente tre: Kevin Bonifazi, El Azzouzi e Sydney Van Hooijdonk, aspettando ovviamente quelle che saranno le mosse di Giovanni Sartori su un mercato che si sta facendo molto interessante.