Calciomercato Bologna, Mattia Destro vuole restare in rossoblu e convincere Pippo Inzaghi: il messaggio social dell’attaccante

Arrivato nell’estate 2015 dalla Roma per circa 10 milioni di euro, Mattia Destro non ha convinto nell’ultima stagione con la maglia del Bologna. Il classe 1991 ha vissuto di alti e bassi, con la dirigenza emiliana che sta pensando al da farsi: l’ex Inter però ha le idee chiare…

Come sottolineato dal Corriere di Bologna, il centravanti vuole convincere Pippo Inzaghi e proseguire l’avventura al Dall’Ara. La conferma arriva via social: «Voglio ripartire da qui, dal mio sorriso. E da una voglia matta di iniziare. Lavoro, fatica e dentro di me piccoli e grandi sogni, che un giorno vi racconterò, promesso. Che presto realizzerò, promesso».