Calciomercato Bologna, Santiago Castro saluta i rossoblu? Il piano dei rossoblu tra gennaio e l’estate

Calciomercato Bologna, Santiago Castro è fortemente nel mirino di molte voci in uscita: una big italiana sull’attaccante argentino

Stando a quanto riferito da Sportmediaset, il Bologna gode delle prestazioni di Santiago Castro. Dopo aver dato il suo contributo nella passata stagione alla conquista della Champions, il 20enne è diventato elemento fondamentale dell’undici di Italiano.

Anche per questo motivo, appare improbabile una sua partenza a gennaio, mentre se ne potrebbe riparlare poi in estate. Chi vuole prenderlo nella sessione estiva di calciomercato? In pole position ad oggi ci sarebbe la Juve.