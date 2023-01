Calciomercato Bologna, si lavora per il rinnovo di Dominguez

Calciomercato Bologna, si lavora per il rinnovo di Nicolas Dominguez: c’è ancora distanza tra le parti e l’interesse della Fiorentina

Il Bologna continua le trattative per il rinnovo di Nicolas Dominguez. Come riporta Il Resto del Carlino, i rossoblu hanno offerto per ora fino ad 1.5 milioni con i bonus, mentre il calciatore chiede quella cifra come base.

Trattative che proseguono, con la Fiorentina che assiste interessata e pronta a proporsi in caso di mancato accordo.