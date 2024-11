Calciomercato Bologna, occhi puntati su Tessmann per il centrocampo. Questo fattore può aiutare la trattativa

Calciomercato Bologna, per puntellare il centrocampo si sta provando a prendere Tessmann. Tentativo a gennaio per la squadra rossoblu emiliana

Secondo quanto riportato da TuttoBolognaweb, il calciomercato Bologna vede i rossoblu alla ricerca del vice Freuler. Uno dei nomi annotati da Giovanni Sartori è quello di Tessmann: a gennaio pronto a ritornare in Italia. Ecco le novità.

IL RAPPORTO – Tanner Tessmann, ex Venezia, è ora al Lione, acquistato in estate per 6 milioni di euro, ma il club francese è sotto pressione per l’alto debito a bilancio e se non sistemerà i conti verrà retrocesso di ufficio. Significa che a gennaio venderanno per rientrare e l’americano potrebbe essere tra i sacrificabili, visto che per ora ha giocato solo 380 minuti, e rappresenterebbe un funzionale vice Freuler negli schemi di Italiano.