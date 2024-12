Calciomercato Bologna, triplo colpo dal Verona? Sartori punta a comprare questi tre giocatori - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, pronto un tris di colpi per la società rossoblu in vista di gennaio. Gli emiliani bussano alla porta dell’Hellas Verona

Il calciomercato Bologna punta su dei colpi che possano completare la rosa nella maniera migliore possibile, e dall’altra parte si sta bussando alla porta del Verona per tre giocatori gialloblu. Ecco il report di Tuttobolognaweb.

LA SITUAZIONE – I rossoblù sarebbero su Belahyane, Suslov e Tchatchoua, tutti e tre protagonisti domani sera al Dall’Ara e titolari della squadra scaligera di Zanetti. Sarebbero soluzioni non per il mercato di gennaio, ma per la prossima estate, e la dirigenza li ha visionati dal vivo anche al Bentegodi. Piacciono, anche se Setti resta bottega cara, ma alle viste dovrebbe esserci un passaggio di proprietà nei prossimi mesi a Presidio Investors. Per Stadio sono tre obiettivi per restare competitivi in Europa. Se ne riparlerà più avanti. Intanto, il fiore all’occhiello del Bologna è la nomination di Giovanni Sartori tra i migliori direttori sportivi al mondo al Globe Soccer Awards, riconoscimento poi finito nelle mani di Piero Ausilio.