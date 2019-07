Calciomercato Brescia, occhi su un attaccante del Legia

Cellino e Corini guardano all’estero, e il prossimo rinforzo per l’attacco potrebbe arrivare dal Legia Varsavia. Ecco chi è

Per rinforzare la rosa Cellino guarda all’estero, la dirigenza delle Rondinelle ha individuato un profilo interessante in Polonia. Esterno d’attacco ungherese classe ‘95, in forza al Legia Varsavia in scadenza nel 2021. Il nome? Dominik Nagy (da non confondere con Adam Nagy, al Bologna), apprezzato da Corini e pronto al grande salto in Italia.

La trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni, con il Brescia pronto a un’offerta di poco superiore al milione di euro per un jolly d’attacco: esterno sinistro, destro ma anche trequartista, con l’esperienza giusta per fare la differenza in A.