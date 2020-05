Calciomercato Brescia, prosegue il derby d’Italia per Tonali: i bianconeri hanno pareggiato l’offerta di 40 milioni dell’Inter

Prosegue il braccio di ferro tra Juventus e Inter per quanto riguarda Sandro Tonali. I bianconeri però non mollano il centrocampista del Brescia, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Al momento si rimane su un’offerta di 40 milioni (35+5 per i bianconeri, ndr) proposta da entrambi i club. Cosa succederà nelle prossime settimane? Il tutto dipenderà anche dalla ripresa e da come verrà portata a termine l’attuale stagione.